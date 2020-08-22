ВОЗ обновила рекомендации. Детям от 12 лет нужно носить защитные маски

Если соблюдение дистанции не представляется возможным, младшие школьники тоже могут надевать маски

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дети с 12 лет должны, как и взрослые, носить защитные маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обнародованных вечером 21 августа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для детей от 6 до 12 лет ношения масок не рекомендуется. В некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, младшие школьники тоже могут надевать маски. Хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не способны правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7 процентов зараженных коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.

Читайте также: "Движущая сила" коронавируса - молодые люди в возрасте 20, 30 и 40 лет: ВОЗ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.