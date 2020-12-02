ВОЗ ужесточила правила ношения масок
Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок в регионах с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
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Теперь ВОЗ рекомендует людям, которые проживают в зонах с распространением COVID-19:
– носить маски в магазинах, на рабочих местах и в школах, если отсутствует надлежащая вентиляция;
– носить маски на открытом воздухе, если невозможно поддерживать физическое дистанцирование;
– носить маску даже в хорошо вентилируемом помещении, если в нем невозможно соблюдать дистанцию.
Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что эти рекомендации были одними из самых больших изменений в руководстве по ношению масок ВОЗ с июня.
Она также подчеркнула, что ВОЗ рекомендует носить немедицинские маски в помещениях с плохим проветриванием, независимо от того, можно ли там соблюдать дистанцию.
- Как маска и дистанция мешают распространяться вирусу – смотрите наглядное видео эксперимента.
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