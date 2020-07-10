ВОЗ зафиксировала новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в мире

Самый интенсивный рост произошел в Соединенных Штатах, Бразилии, Индии и Южной Африке

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа случаев коронавируса в мире. За последние 24 часа их стало больше на 228 102. Об этом сообщает Reuters.

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Самый интенсивный рост произошел в Соединенных Штатах, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Предыдущий общемировой антирекорд ВОЗ фиксировала 4 июля. Тогда заболели 212 326 человек.

Смертность остается стабильной - около 5000 смертей в день.

По данным worldometers, сегодня число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов, что стало еще одной вехой в распространении этой болезни, которая за семь месяцев унесла жизни более 555 000 человек.

За прошедшие сутки, 9 июля, в Украине выздоровело рекордное за время эпидемии количество пациентов. Коронавирусную болезнь диагностировали у 819 человек (из них 67 детей и 65 медиков), 214 пациентов госпитализировали.

Вадим Ребрина

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