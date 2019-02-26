Возможно военное вмешательство: США усилили давление на Мадуро

Майк Пенс (фото - EPA) Фото: EPA

Вашингтон усиливает давление и вводит новые санкции против приближенных к диктатору Венесуэлы Николаса Мадуро чиновников, кроме того не исключается военное вмешательство США для решения венесуэльского кризиса. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Deutsche Welle.

Пенс сообщил, что Вашингтон расширяет санкции на четырех губернаторов, связанных с Мадуро. Кроме того, по словам Пенса, США оказывают финансовую помощь временному президенту страны Хуану Гуайдо.

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Кроме того вице-президент США призвал региональных партнеров заморозить нефтяные активы, контролируемые Мадуро, перевести поступления на счета, контролируемые Гуайдо, и ограничить выдачу виз для близкого окружения Мадуро.

Он также не исключил возможности военного вмешательства США с целью устранения Мадуро от власти.

"Мы надеемся на мирный переход к демократии. Но президент Трамп дал понять: возможны все варианты", - сказал Пенс.

Вашингтон также обратился с запросом о проведении 26 февраля экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы.