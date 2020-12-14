Впервые от коронавируса умер действующий лидер государства. Это произошло в Африке

Премьер-министр Эсватини (бывший Свазиленд) Амброз Дламини умер от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается 52-летний Дламини скончался 13 декабря в больнице в ЮАР через четыре недели после получения положительного результата теста на коронавирус.

Бывший банкир Дламини был премьер-министром Эсватини с октября 2018 года.

Эсватини – это маленькая страна на юге Африки с населением около миллиона человек, не имеющая выхода к морю, одна из последних абсолютных монархий в мире.

По данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано 6768 случаев заражения коронавирусом и 127 смертей, связанных с пандемией.

16 ноября Дламини объявил, что у него положительный результат на коронавирус, но нет симптомов и он чувствует себя хорошо.

1 декабря правительство Эсватини сообщило, что Дламини был переведен в больницу в ЮАР, чтобы ускорить его выздоровление.

13 декабря стало известно, что Дламини скончался.

В Эсватини, где король Мсвати III назначает всех министров и контролирует парламент, роль главы правительства ограничена.

Король Мсвати III был коронован в 1986 году в возрасте 18 лет, сменив своего многолетнего отца, короля Собхузы II, который умер в возрасте 82 лет.

В 2018 году он объявил, что переименовывает Свазиленд в Королевство Эсватини.

По данным Всемирного банка, в 2016 и 2017 годах более 39% населения страны жили за чертой бедности.

Многие президенты, премьер-министры и члены королевских семей по всему миру заразились COVID-19 с момента начала пандемии, однако подтвержденных случаев смерти от вируса лидеров стран во время их пребывания в должности нет.

В декабре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, ему было 94 года.

В августе от COVID-19 умер бывший президент Индии 84-летний Пранаб Мукерджи.

В марте от коронавируса умерр бывший президент Конго Жак Хоаким Йомби-Опанго, ему был 81 год.

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Наталия Медведева

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