За последние шесть недель количество смертей от COVID-19 выросло на 60% – ВОЗ
За последние шесть недель количество смертельных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 выросло на 60%. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте ВОЗ.
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Как отметил Тедрос, ВОЗ зарегистрировано более 66 млн случаев COVID-19 и 1,5 млн летальных исходов от этого заболевания.
"За последние шесть недель количество еженедельных смертей увеличилось примерно на 60%. Большинство случаев заболеваний и смертей приходится на Европу и Америку", – сказал глава ВОЗ.
Он подчеркнул, что праздничный сезон – это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но люди не должны ослаблять бдительность.
"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности", – предупредил Тедрос.
- Ранее сегодня сообщалось, что мягкий карантин в Германии не сработал: заболеваемость бьет рекорды, и в связи с этим локдаун стал неизбежным.
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