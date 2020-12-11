За последние шесть недель количество смертей от COVID-19 выросло на 60% – ВОЗ

За последние шесть недель количество смертельных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 выросло на 60%. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте ВОЗ.

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Как отметил Тедрос, ВОЗ зарегистрировано более 66 млн случаев COVID-19 и 1,5 млн летальных исходов от этого заболевания.

"За последние шесть недель количество еженедельных смертей увеличилось примерно на 60%. Большинство случаев заболеваний и смертей приходится на Европу и Америку", – сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что праздничный сезон – это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но люди не должны ослаблять бдительность.

"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности", – предупредил Тедрос.

Ранее сегодня сообщалось, что мягкий карантин в Германии не сработал: заболеваемость бьет рекорды, и в связи с этим локдаун стал неизбежным.

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Наталия Медведева

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