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За последние шесть недель количество смертей от COVID-19 выросло на 60% – ВОЗ

11.12.2020, 21:14
За последние шесть недель количество смертей от COVID-19 выросло на 60% – ВОЗ - Фото
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

За последние шесть недель количество смертельных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 выросло на 60%. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте ВОЗ.

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Как отметил Тедрос, ВОЗ зарегистрировано более 66 млн случаев COVID-19 и 1,5 млн летальных исходов от этого заболевания.

"За последние шесть недель количество еженедельных смертей увеличилось примерно на 60%. Большинство случаев заболеваний и смертей приходится на Европу и Америку", – сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что праздничный сезон – это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но люди не должны ослаблять бдительность.

"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности", – предупредил Тедрос.

  • Ранее сегодня сообщалось, что мягкий карантин в Германии не сработал: заболеваемость бьет рекорды, и в связи с этим локдаун стал неизбежным.

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Наталия Медведева
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Тедрос Аданом Гебреисус коронавирус смертность

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