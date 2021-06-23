UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые после катастрофы 2011 года. В Японии перезапустили старую АЭС Михама

23.06.2021, 15:05
Впервые после катастрофы 2011 года. В Японии перезапустили старую АЭС Михама - Фото
АЭС Михама (фото - Frank Robison_EPA)

Сегодня в префектуре Фукуи, Япония, перезагрузили атомную электростанцию Михама – она работала свыше установленного срока 40 лет. Перезапуск состоялся впервые после аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года, когда по всей стране остановили ядерные реакторы, пишет Japan Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Строительство АЭС Михама началось в 1967 году, ввод в эксплуатацию состоялся в 1970 году.

Когда в 2011 году в результате цунами на Фукусиме-1 произошел взрыв, работа всех АЭС по стране была приостановлена. После этого в Японии неоднократно поднимался вопрос о необходимости перезагрузки станций.

Установленный срок службы Михамы составлял 40 лет, поэтому для перезапуска потребовалось специальное разрешение на дальнейшую работу АЭС. Местные эко-активисты подали иск, протестуя против перезагрузки станции, однако власти все же разрешили ее перезапустить, продлив срок работы на 20 лет.

Читайте также: Резерв энергоблока на Запорожской АЭС поднял цену на электроэнергию

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
япония АЭС ядерный реактор перезагрузка михама
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 