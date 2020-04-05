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Впервые с начала эпидемии в Италии уменьшилось количество больных в реанимации

Впервые с начала эпидемии в Италии уменьшилось количество больных в реанимации - Фото
Итальянские врачи (Фото: EPA)
05.04.2020, 08:51

В Италии зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии – впервые с начала пандемии коронавируса

В Италии впервые с начала пандемии коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщила Служба гражданской защиты Италии, передает ANSA.

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Сейчас с COVID-19 в реанимационных отделениях Италии находятся 3994 пациентов. Это на 74 меньше, чем вчера.

"Мы впервые зафиксировали очень важный факт. Количество пациентов в реанимационных отделах уменьшилась на 74 человека. Это важная новость, поскольку она позволяет нашим больницам выдохнуть. Это произошло впервые с момента начала работы в чрезвычайных условиях", - заявил пресс-секретарь СГЗ Анджело Боррелли.

По состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировано 124 632 заболевших COVID-19, умерли 15 362 человека, выздоровели 20 996.

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Наталия Медведева
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