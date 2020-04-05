Впервые с начала эпидемии в Италии уменьшилось количество больных в реанимации

Итальянские врачи (Фото: EPA)

В Италии впервые с начала пандемии коронавируса зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщила Служба гражданской защиты Италии, передает ANSA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас с COVID-19 в реанимационных отделениях Италии находятся 3994 пациентов. Это на 74 меньше, чем вчера.

"Мы впервые зафиксировали очень важный факт. Количество пациентов в реанимационных отделах уменьшилась на 74 человека. Это важная новость, поскольку она позволяет нашим больницам выдохнуть. Это произошло впервые с момента начала работы в чрезвычайных условиях", - заявил пресс-секретарь СГЗ Анджело Боррелли.

По состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировано 124 632 заболевших COVID-19, умерли 15 362 человека, выздоровели 20 996.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В мире 1 202 403 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729.