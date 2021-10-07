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Впервые в космосе. Астронавты NASA смогли вырастить перец чили на МКС: фото

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 00:12
Впервые в космосе. Астронавты NASA смогли вырастить перец чили на МКС: фото - Фото
МКС (фото - NASA)

Четыре растения перца чили, растущие на борту Международной космической станции, принесли несколько плодов. Об этом сообщает NASA.

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Перцы на МКС цвели последние несколько недель.

Растения находятся в боксах Advanced Plant Habitat (APH), которыми можно управлять удаленно.

Чтобы цветы на орбите опылились, команда Космического центра Кеннеди NASA поручила APH запускать вентиляторы с переменной скоростью – это создавало легкий ветерок в условиях микрогравитации, который покачивал цветы и стимулировал перенос пыльцы. 

Некоторые цветы вручную опыляли члены экипажа МКС.

Исследователи NASA отметили, что в космосе плоды развиваются медленнее, чем на Земле. Причины этого пока не до конца понятны.

Преодоление проблем, связанных с выращиванием плодов растений в условиях микрогравитации, важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С.

Как ожидается, в этом году астронавты проведут два сбора урожая – в конце октября и в первой половине ноября. 

Астронавты продезинфицируют перец, часть урожая съедят, а часть вернут на Землю для анализа.

Впервые в космосе. Астронавты NASA смогли вырастить перец чили на МКС: фото

Впервые в космосе. Астронавты NASA смогли вырастить перец чили на МКС: фото

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Наталия Медведева
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nasa космос мкс
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