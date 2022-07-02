Впервые в мире. Венеция вводит плату для туристов за посещение города

С 16 января 2023 года Венеция для решения проблемы чрезмерного туризма будет взымать плату за посещение города. Об этом сообщает CNN со ссылкой на советника Венеции по туризму Симоне Вентурини.

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Стоимость билета будет колебаться от минимум 3 евро до 10 евро. Цена не будет фиксированной, а будет варьироваться в зависимости от количества посетителей: чем больше заявок на посещение, тем выше стоимость.

Цель, объяснил Вентурини, состоит не в том, чтобы закрыть город, а в том, чтобы заставить людей бронировать свое присутствие, чтобы уменьшить "туристические пики". "Венеция — живой город, и он должен оставаться таким", – сказал чиновник.

Комплексная система бронирования билетов и ее онлайн-платформа будут представлены этой осенью.

От платы будут освобождены жители города и дети в возрасте до шести лет, а также инвалиды, домовладельцы, приехавшие в Венецию по состоянию здоровья или навестить родственников, а также приехавшие на спортивные или культурные мероприятия.

Гости, которые будут останавливаться в отеле с ночевкой, также освобождаются от платы, потому что они будут платить туристический налог через свой отель.

Доходы от платы за вход пойдут на снижение налогов для венецианцев, которые очень высоки из-за большого количества туристов, которых необходимо разместить.

Плата за вход будет применяться к историческому центру Венеции и следующим островам: Лидо-ди-Венеция, Пеллестрина, Мурано, Бурано, Торчелло, Сант-Эразмо, Маццорбо, Маццорбетто, Виньоле, Сан-Андреа, Ла-Чертоза, Сан-Серволо, Сан-Клементе и Повелья.

Штрафы за отсутствие билета будут варьироваться от 50 до 300 евро.

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Вадим Ребрина

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