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12.02.2019, 22:06

Враг общества №1. Суд вынес вердикт по делу наркобарона Эль-Чапо

Враг общества №1. Суд вынес вердикт по делу наркобарона Эль-Чапо - Фото
Хоакин Эль-Чапо Гусман (фото - EPA)

Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет

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В США мексиканского наркобарона Хоакина Эль-Чапо ("Коротышку") Гусмана, который в прошлом возглавлял наркокартель Синалоа, признали виновным по всем десяти пунктам обвинения в его адрес. Об этом сообщает BBC.

Бруклинский федеральный суд рассматривал обвинения в адрес Гусмана четыре месяца.

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По версии обвинения, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков - в частности, метамфетамина и марихуаны.

61-летний Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США на протяжении более 20 лет и первым после Аль Капоне в 2013 году был назван чикагской Комиссией по уголовным преступлениям "врагом общества номер один".

Гусмана арестовали в январе 2016 года и экстрадировали в США. На процессе выступили 56 свидетелей. 14 из них сами были преступниками, но потом начали сотрудничать со следствием в обмен на смягчение своей участи.

Вероятнее всего, Эль-Чапо ждет пожизненное заключение. США обещали мексиканцам не казнить наркобарона.

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Теги: эль-чапо, наркотики, наркобарон
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