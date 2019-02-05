Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 07:57

"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ

"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото — EU 2018 / European Parliament)

В условиях непрекращающейся агрессии против Украины и подрывной работы против других стран Россия не может быть партнером ЕС, заявили в Европарламенте

Реклама
Реклама

В комиссии Европарламента по иностранным делам одобрили доклад латвийского депутата Сандры Калниете о состоянии отношений между Евросоюзом и РФ, в котором сделаны выводы, что Москва сейчас не может считаться стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Европейской народной партии.

"Со дня нападения на Грузию в 2008 году Россия превратилась из ответственного партнера на международной арене в опасное для своих соседей государство. Я глубоко убеждена, что время для приятного дипломатического языка прошло. Пришло время называть вещи своими именами", — заявила докладчик.

Реклама

Калниете рекомендовала руководству ЕС направить "четкий сигнал о дальнейших санкциях", если Кремль продолжит придерживаться нынешнего внешнеполитического курса.

Сандра Калниете (фото — пресс-служба ЕНП)

"Есть много разных взглядов на будущее отношений ЕС-Россия. Я полагаю, однако, что пока РФ продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских стран, рамки для какого-либо сотрудничества с ней крайне невелики", — сказала евродепутат, добавив, что соглашение о партнерстве "устарело".

Представитель Латвии рекомендовала продолжать ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и других стран и не вернется в рамки международного права.

Калниете, однако, выступает за "избирательные контакты" с Россией в различных сферах, и считает, что необходимо поддерживать "гражданское общество в России".

Читайте также: Российская прокачка европейских ценностей и Северный поток-2

Отправить:
Распечатать:
Теги: европарламент, агрессия России, Крым, Латвия, оккупация, партнерство, ЕНП, Сандра Калниете
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 