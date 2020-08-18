Все будет в шоколаде. В швейцарском городе с неба сыпется какао-порошок

Причиной этому явлению стала небольшая авария на местной шоколадной фабрике

В одном из городов Швейцарии люди уже несколько дней подряд наблюдают необычные "осадки". А именно - в Ольтене с неба сыпется какао-порошок, сообщает местная газета Oltner Tagblatt.

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Первым это обнаружил на своей машине один из местных жителей - весь капот автомобиля был покрыт странным "порошком" коричневого цвета. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это были частицы какао-бобов, которые продолжали и дальше сыпаться с неба.

Позже выяснилось, что причиной такого "дождя" стала неисправность в системе вентиляции на местной шоколадной фабрике Lindt & Sprüngli. Сейчас компания работает над ее устранением, сообщили на заводе, добавив, что опасности какао-порошок в себе не несет, а все машины, которые "пострадают" от него, будут почищены за их счет.

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Дарья Мостовая

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