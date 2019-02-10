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10.02.2019, 22:12

Все по плану: истребители НАТО поднимутся в небо над Эстонией

Все по плану: истребители НАТО поднимутся в небо над Эстонией - Фото
Фото: Сийм Лыви/ERR

По данным сил обороны Эстонии, полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров

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На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает ERR.

"Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов", - отметили в пресс-службе сил обороны Эстонии.

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С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на авиабазе в Шяуляе.

29 ноября 2018 года в городе Тарту (Эстония) НАТО проходили учения под названием Киберкоалиция, направленные на отражение вражеских атак на сетевые системы

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Теги: нато, самолеты, эстония
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