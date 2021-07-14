Всемирный конгресс украинцев исключил представителей России для защиты их от репрессий

Всемирный конгресс украинцев (UWC) вынужден прекратить официальные отношения с украинцами в России, чтобы защитить их от репрессий российских властей. Об этом сообщается на сайте организации.

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Этот шаг был предпринят после того, как президент РФ Владимир Путин принял законы, вводящие уголовные санкции против граждан России за связь с "нежелательными" организациями, в число которых внесен и UWC. Речь идет о наказании в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На внеочередном заседании 10 июля совет директоров Конгресса проголосовал за приостановку членства всех организаций UWC из России, в том числе Дальневосточного украинского духовно-образовательного центра "Просвита" во Владивостоке и Саратовского землячества украинцев Поволжья.

Голосование было проведено по просьбе организаций-членов UWC и членов правления из России, которым грозит уголовная ответственность за сотрудничество с UWC.

В UWC отмечают, что действия Кремля нарушают человеческие и гражданские права миллионов этнических украинцев, которые являются гражданами РФ.

"Российское руководство не только совершает военные преступления в Украине, но и несет ответственность за культурный геноцид украинцев в России", – завил президент UWC Пол Грод.

Путем усиления давления и репрессий Кремль стремится изолировать украинцев от мирового украинского сообщества и демократического мира.

"Повторяя сталинские времена, Путин разжигает огонь ненависти к украинцам с помощью государственной пропаганды. Сейчас опасное время для того, чтобы идентифицировать себя как украинец в России", – сказал Грод.

Список "нежелательных" организаций Путина включает широкий спектр российских оппозиционных организаций гражданского общества, а также международные, европейские и американские фонды и аналитические центры, которые работают над укреплением и продвижением демократии во всем мире.

В июле 2019 года Всемирный конгресс украинцев был признан нежелательной организацией в России.

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Наталия Медведева

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