Встречали с караваем. Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ: фото
08.09.2021, 20:57
Истребители Су-30СМ (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)
Сегодня, 8 сентября, Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ ВКС РФ. Об этом сообщает в Telegram Минобороны Беларуси.
Российские истребители СУ-30СМ прибыли на аэродром Барановичи, как пишут в беларуском Минобороны, "для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России".
На аэродроме самолеты встречали с караваем.
СПРАВКА. Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для боев в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях.
- 5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из которых будет базироваться в Беларуси.
- В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к совместным учениям с Беларусью Запад-2021.
- 9-15 сентября Россия и Беларусь проведут стратегические учения Запад-2021. Маневры пройдут на территории двух стран, а также в южной части Балтийского моря.
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