Встречали с караваем. Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ: фото

Сегодня, 8 сентября, Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ ВКС РФ. Об этом сообщает в Telegram Минобороны Беларуси.

Российские истребители СУ-30СМ прибыли на аэродром Барановичи, как пишут в беларуском Минобороны, "для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России".

На аэродроме самолеты встречали с караваем.

СПРАВКА. Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для боев в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из которых будет базироваться в Беларуси.

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к совместным учениям с Беларусью Запад-2021.

9-15 сентября Россия и Беларусь проведут стратегические учения Запад-2021. Маневры пройдут на территории двух стран, а также в южной части Балтийского моря.

Читайте также: Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.