UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Встречали с караваем. Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 20:57
Встречали с караваем. Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ: фото - Фото
Истребители Су-30СМ (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Сегодня, 8 сентября, Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ ВКС РФ. Об этом сообщает в Telegram Минобороны Беларуси.

Российские истребители СУ-30СМ прибыли на аэродром Барановичи, как пишут в беларуском Минобороны, "для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России".

На аэродроме самолеты встречали с караваем.

СПРАВКА. Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для боев в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях.

  • 5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из которых будет базироваться в Беларуси.
  • В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к совместным учениям с Беларусью Запад-2021.
  • 9-15 сентября Россия и Беларусь проведут стратегические учения Запад-2021. Маневры пройдут на территории двух стран, а также в южной части Балтийского моря.

Читайте также: Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь истребитель Су-30СМ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 