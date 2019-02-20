Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 22:21

Вступила в ИГ: Лондон лишит гражданства 19-летнюю исламистку

Вступила в ИГ: Лондон лишит гражданства 19-летнюю исламистку - Фото
Фото: EPA

Шамим Бегум в 15 лет сбежала к террористам в Сирию, теперь хочет вернуться

Реклама
Реклама

Правительство Великобритании решило лишить гражданства Шамим Бегум, которая 2015 году пробралась в Сирию, чтобы присоединиться там к террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает Голос Америки.

Британский МИД официально не подтверждает сообщение, поскольку не комментирует дела отдельных лиц, но телеканал ITV News опубликовал соответствующее письмо министерства к семье 19-летней исламистки.

Реклама

Дело Шамим Бегум и ее новорожденного ребенка вызвало острые дискуссий вокруг европейцев и других иностранцев, связанных с исламистскими движениями.

Семья Бегум, родом из Бангладеш, заявила, что будет через суд обжаловать решение правительства, настаивая на том, что Шамим не имеет паспорта ни одной другой страны.

Международное право запрещает лишать людей гражданства, если это выталкивает их в "безгосударственный" статус.

Британское правительство заявило, что уже отменило гражданство примерно 100 исламистов, воюющих за рубежом, учитывая то, что они имели двойное гражданство, или подданство других государств.

В 15 лет Шамим Бегум, взяв паспорт сестры, вылетела с двумя школьными подругами из Лондона в Турцию, а затем пересекла границу в Сирию, чтобы попасть на территорию, контролируемую исламистами. Там Бегум вышла замуж за обращенным в ислам голландцем, который воевал на стороне ИГ.

Сейчас 19-летняя Бегум находится в лагере беженцев в Сирии и хочет, чтобы ей ради ребенка позволили вернуться в Британию.

В августе прошлого года сообщалось, что иракский суд приговорил француза и немку к пожизненному тюремному заключению за участие в террористической деятельности на стороне ИГ. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, исламское государство, Великобритания, гражданство, Шамим Бегум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 