Вступила в ИГ: Лондон лишит гражданства 19-летнюю исламистку

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Правительство Великобритании решило лишить гражданства Шамим Бегум, которая 2015 году пробралась в Сирию, чтобы присоединиться там к террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает Голос Америки.

Британский МИД официально не подтверждает сообщение, поскольку не комментирует дела отдельных лиц, но телеканал ITV News опубликовал соответствующее письмо министерства к семье 19-летней исламистки.

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Дело Шамим Бегум и ее новорожденного ребенка вызвало острые дискуссий вокруг европейцев и других иностранцев, связанных с исламистскими движениями.

Семья Бегум, родом из Бангладеш, заявила, что будет через суд обжаловать решение правительства, настаивая на том, что Шамим не имеет паспорта ни одной другой страны.

Международное право запрещает лишать людей гражданства, если это выталкивает их в "безгосударственный" статус.

Британское правительство заявило, что уже отменило гражданство примерно 100 исламистов, воюющих за рубежом, учитывая то, что они имели двойное гражданство, или подданство других государств.

В 15 лет Шамим Бегум, взяв паспорт сестры, вылетела с двумя школьными подругами из Лондона в Турцию, а затем пересекла границу в Сирию, чтобы попасть на территорию, контролируемую исламистами. Там Бегум вышла замуж за обращенным в ислам голландцем, который воевал на стороне ИГ.

Сейчас 19-летняя Бегум находится в лагере беженцев в Сирии и хочет, чтобы ей ради ребенка позволили вернуться в Британию.

В августе прошлого года сообщалось, что иракский суд приговорил француза и немку к пожизненному тюремному заключению за участие в террористической деятельности на стороне ИГ.