Горит вся конструкция Собора Парижской Богоматери - СМИ

Фото: ЕРА

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Спикер Собора Парижской Богоматери сказал, что горит вся конструкция здания. Об этом сообщает ВВС.

"Там ничего не останется. Еще неизвестно, будет ли затронут свод, который защищает собор", - сказал он.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, который направляется к месту происшествия, сказал, что его мысли сейчас со всеми католиками и французами.

"Как и всем моим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит", - сказал он.

Сегодня в знаменитом Соборе Парижской Богоматери вспыхнул масштабный пожар. В ходе пожара рухнул шпиль собора. Причина пока еизвестна. Информации о пострадавших нет.