Вторая волна коронавируса. В Европе представили план действий

Вероятный всплеск коронавируса впервые совпадет с сезоном "традиционной" простуды

Сегодня, 15 июля, Европейская Комиссия представила пакет мер на ближайшие месяцы для укрепления системы здравоохранения в ЕС и подготовки стран-членов к реагированию на возможную вторую волну COVID-19. Об этом сообщили вице-президент Еврокомиссии по вопросам защиты европейского стиля жизни Маргаритис Шинас и еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес, передает Укринформ.

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"Мы должны спланировать усилия на следующие 2-3 месяца и избегать импровизаций", - отметил Шинас.

По его словам, предложения сосредоточены вокруг трех главных направлений. Во-первых, они определяют пути координации усилий между странами-членами, во-вторых - обеспечивают инклюзивность в борьбе с вирусом и защиту наиболее уязвимых слоев населения, в-третьих, снижают риски сочетания атаки коронавируса со всплеском сезонных заболеваний, типа "обычного" гриппа.

Кроме того, страны-члены будут продолжать отслеживать контакты и путей распространения инфекции, в частности, с помощью мобильных приложений и обеспечения их совместимости.

По словам Кириакидес, Еврокомиссия предложила странам-членам провести стресс-тест, чтобы проверить систему противодействия COVID-19 до того, как начнется резкий рост новых случаев инфекции.

Она считает, что необходимо усилить разъяснительную работу среди населения и проверить наличие достаточных запасов средств для тестирования и другого необходимого медицинского оборудования.

Главные усилия, подчеркнула Кириакидес, должны быть сосредоточены на прерывании цепей распространения болезни и на том, чтобы избежать новых жестких карантинных ограничений.

Еврокомиссар отметила, что вероятный всплеск коронавируса впервые совпадет с сезоном "традиционной" простуды, поэтому уже сейчас следует проверить наличие достаточных запасов вакцины против гриппа и начать вакцинацию раньше, чем обычно. "Коммуникация не может победить COVID-19, но коммуникация является ключом для того, чтобы мы координировали усилия вокруг предотвращения вспышки, а не на его сдерживании, и выступали едиными, если снова придется бороться против болезни", - сказала Кириакидес.

По состоянию на утро 15 июля в мире подтверждено 13462873 случаев COVID-19, из которых 581 317 - летальные, а 7852445 человек вылечились.

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Наталия Медведева

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