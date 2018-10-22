Вторая встреча Трампа и Кима: СМИ узнали дату

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.comScavino45)

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Предварительно, второй саммит лидеров КНДР и США состоится в начале следующего года

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Новая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состоятся в январе 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Второй саммит состоится, вероятнее всего, в начале года. Место встречи пока неизвестно.

Раньше Трамп говорил, что встреча будет точно после выборов в Конгресс США - после 6 ноября. Также американский президент ожидает "невероятный прогресс" от второй встречи.

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12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.