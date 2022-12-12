ВВС США успешно испытали полноценный прототип гиперзвуковой ракеты "воздух – земля"

Военно-воздушные силы США в конце прошлой недели впервые осуществили успешный запуск полноценного прототипа гиперзвуковой аэробалистической ракеты AGM-183A ARRW. Об этом сообщается на сайте авиабазы Эглин.

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Запуск осуществил B-52H Stratofortress с 419-й летно-испытательной эскадрильи в Калифорнии.

"Это испытание было первым запуском полноценного прототипа оперативной ракеты. Предыдущие тестовые запуски касались доказания производительности ускорителя. После отделения от самолета ракета ARRW достигла гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, полностью выполнила полет и детонировала в определенной зоне", – говорится в сообщении.

ARRW с 2018 года разрабатывает компания Lockheed Martin

Первые образцы боеприпаса должны начать поступать в войска до сентября 2023 года.

СПРАВКА. AGM-183A – твердотопливная ракета воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide разработки DARPA. Создается Lockheed Martin. Ракета создается для вооружения В-52Н и В-1В: каждый борт способен нести четыре ракеты. Боеголовка может быть как ядерной, так и неядерной (предположительно на основе PBXN-110). По данным ВВС США, ракета должна бить на 1600 км и уметь развивать скорость боевого блока 6,5-8 махов.

В течение 2021 года ВВС США предприняли три неудачных попытки запустить ракету ARRW. Впервые это удалось только в мае 2022 года.

Тестирование боеголовки для этой новой американской ракеты удачно провели еще в июле 2021 года.

Андрій Водяний

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