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"Вы или за мир, или за агрессора". Зеленский призвал техногигантов остановить работу в РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 21:03
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал техногигантов Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вы или за мир, или поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!", – написал Зеленский.

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Александр Мясищев
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Владимир Зеленский российское вторжение
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