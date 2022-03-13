"Вы или за мир, или за агрессора". Зеленский призвал техногигантов остановить работу в РФ

Президент Владимир Зеленский призвал техногигантов Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вы или за мир, или поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!", – написал Зеленский.

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Александр Мясищев

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