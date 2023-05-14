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Выборы президента Турции: начали появляться первые результаты неполного подсчета голосов

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 20:58
Выборы президента Турции: начали появляться первые результаты неполного подсчета голосов - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Киличдароглу (Фото - EPA, коллаж - LIGA.net)

В турецких и международных медиа начали публиковаться первые результаты подсчета голосов на президентских выборах, пока подсчитано менее половины бюллетеней. 

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Через полчаса после закрытия в 17:00 избирательных участков Центральная избирательная комиссия сняла эмбарго на публикацию результатов экзитполов, однако пока такие результаты в поле зрения СМИ не попали.

Вместо них в прессе начали появляться ранние результаты подсчета голосов, из которых следует, что в отдельных регионах Турции уверенно лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Так, по данным Al Jazeera, в провинциях Хатай и Газантеп за него проголосовали соответственно 57% и 60% избирателей

Однако по мере обработки бюллетеней победа Эрдогана выглядит все менее уверенной – после обработки примерно 54% бюллетеней, его результат составляет 51,8%, а результат его основного оппонента Кемаля Киличдароглу – 42,4%. Третий кандидат Синан Оган набирает пока 5.3% голосов.

В том случае, если Эрдоган в конечном итоге получит меньше 50% голосов, на 28 мая будет назначен второй тур выборов, в который выйдут он и Киличдароглу.  

По предварительным данным, явка избирателей на этих выборах составила рекордные 93,6%.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Читайте также: В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

Сергей Бережной
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