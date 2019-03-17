Выборы президента Словакии: кто выходит во второй тур

Марош Шефчович и Зузана Чапутова (фото - EPA)

Во второй тур выборов президента Словакии, по данным предварительного подсчета голосов, выходят проевропейски настроенный либерал Зузана Чапутова и поддержанный правящей партией Смер заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович. Об этом сообщает Радио Свобода.

В первом туре Чапутова опередила своих соперников, их было более 10 – с большим отрывом, набрав 40,5% голосов. У Шефчовича 18,6%.

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"Не вышли во второй тур правый популист Штефан Харабин с 14% и крайне правый националистический политик Мариан Котлеба, набравший более 10%", - отмечается в сообщении.

Явка составила около 48%.

По данным издания, 45-летняя Зузана Чапутова – юрист, ранее она не занималась политикой. Она получила известность и прозвище "словацкая Эрин Брокович" борьбой против сооружения мусорного полигона и против коррупции. Чапутову поддержали праволиберальные, проевропейски настроенные политические силы. Она выступает в защиту ЛГБТ-сообщества и права на аборты.

Ее соперник во втором туре Шефчович позиционирует себя как опытный кандидат, противник резких перемен. Он заручился поддержкой ведущей партии правящей коалиции, которая, однако, потеряла часть популярности после громкого убийства журналиста Яна Куциака и его невесты в прошлом году.

Второй тур пройдет 30 марта.

16 марта 2019 года в Словакии проходил первый тур президентских выборов.