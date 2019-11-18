Выборы в Беларуси. Оппозиция не вошла в парламент - ЦИК

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По предварительным результатам ЦИК, обнародованным в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось на парламентских выборах в Беларуси. Об этом сообщает Tyt.by

"В парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава Белой Руси Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич", - отметила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах.