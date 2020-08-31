Выборы в Черногории. Прозападная партия опережает пророссийскую, но все не так просто

Правящая коалиция вокруг Демпартии социалистов Джукановича, который у власти почти 30 лет, якобы получает 30 кресел в 81-местном парламенте

Прозападная Демократическая партия социалистов Черногории президента Мило Джукановича может получить только 30 мест в парламенте страны. Правящая партия выиграет выборы, но уступит оппозиции, если та сумеет договориться и собрать коалицию, утверждают в местном центре мониторинга и исследований CeMI.

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Экзитпол от CeMI свидетельствует, что прозападные и пророссийские партии идут нос-в-нос. По данным социологов, после обработки 95% бюллетеней ДПС собирает около 35% голосов (что дает ей 30 мандатов из 81), хотя на прошлых выборах она собрала 36 мандатов.

Главный конкурент блока Джукановича, пророссийский Демократический фронт, получает (как считают социологи) чуть меньше – 27 мест.

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Экзитпол CeMI (ЦИК пока не показал сводные данные):

35% - Демократичесая партия социалистов Черногории;

32,6% - За будущее Черногории;

12,5% - Мир - наша нация;

5,7% - Черное на белое;

4,2% - Социал-демократы Ивана Брайовича.

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Лидер пророссийского блока За будущее Черногории Здравко Кривокапич заявил, что "30-летний режим пал и наступило время свободы". Политик собирается заручиться поддержкой других оппозиционных партий, чтобы сформировать коалицию: она станет решающей в новом парламенте, ведь получит 41 место, необходимое для формирования Кабмина.

Президент страны заявил на местном ТВ, что его партия якобы берет 40 мест, и говорить, у кого будет решающий 41-й мандат, преждевременно.

Отличительной особенностью нынешних выборов была рекордная явка избирателей – почти 76%. Они проходили на фоне непопулярных решений во время эпидемии коронавируса и разногласий между правящей коалицией и православной церковью.

Однопалатная черногорская скупщина состоит из 81 депутата, которых избирают на четыре года по партийным спискам по пропорциональной системе.

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Евгений Пилипенко

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