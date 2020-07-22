COVID-19. В Черногории снова объявили эпидемию: что ограничили

С 22 июля в стране ввели обязательное ношение масок, включая детей старше семи лет, запретили работу ночных клубов

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям Черногории из-за роста заражения COVID-19 снова объявил эпидемию по всей территории страны. Об этом говорится в сообщении правительства Черногории.

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Ограничительные меры вступают в силу с 22 июля 2020 года - всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничили до 40 человек на воздухе и 20 - в помещениях.

До 6 августа не будут работать ночные клубы, дискотеки. Речь идет также и о запрете проведения свадеб, дней рождений. До 30 августа запретили живую музыку в развлекательных заведениях.

В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

За минувшие сутки из 612 человек у 98 подтвердился положительный тест на коронавирус (данные Института общественного здоровья в Подгорице).

По данным на утро 22 июля, Черногория занимает 114-е место по количеству заразившихся, в стране всего заболели 2381 человек, 35 умерли, 426 выздоровели.

2 июня н ациональный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

8 июля в Черногории ослабили карантинные ограничения по COVID-19 для украинских путешественников.

Арина Толина

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