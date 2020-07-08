Туризм и коронавирус. Черногория упростила въезд украинцам

Украинцам больше не нужно делать тест на коронавирус для въезда в Черногорию

В Черногории ослабили карантинные ограничения по COVID-19 для украинских путешественников, сообщает Посольство Украины в Черногории.

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Институт общественного здоровья Черногории внес Украину в "зеленый список" - как страну, из которой можно въехать без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19.

В посольстве отметили, что внесение в "зеленый список" означает отсутствие требования проходить тестирование.

2 июня Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране. С тех пор зарегистрировали более 500 новых случаев.

Черногория открыла границы для иностранцев, в том числе и украинцев, но при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19. 20 июня

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Наталия Софиенко

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