Туризм и коронавирус. Черногория упростила въезд украинцам
08.07.2020, 09:52
Черногория (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
Украинцам больше не нужно делать тест на коронавирус для въезда в Черногорию
В Черногории ослабили карантинные ограничения по COVID-19 для украинских путешественников, сообщает Посольство Украины в Черногории.
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Институт общественного здоровья Черногории внес Украину в "зеленый список" - как страну, из которой можно въехать без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19.
В посольстве отметили, что внесение в "зеленый список" означает отсутствие требования проходить тестирование.
- 2 июня Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране.С тех пор зарегистрировали более 500 новых случаев.
- 20 июня Черногория открыла границы для иностранцев, в том числе и украинцев, но при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19.
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