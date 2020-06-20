Отдых летом. Черногория разрешила въезд украинцам, но при условии

Черногория открывает границы для иностранцев, в том числе и украинцев, но при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Skalaradio.
Такое решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).
Украинцы смогут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР- теста на COVID-19, который был сделан в аккредитованных лабораториях не более чем за 48 часов. Эти же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.
Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства.
2 июня Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране.
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