Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Отдых летом. Черногория разрешила въезд украинцам, но при условии

Отдых летом. Черногория разрешила въезд украинцам, но при условии - Фото
Черногория (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
20.06.2020, 13:58

Украинцы смогут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19

Черногория открывает границы для иностранцев, в том числе и украинцев, но при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Skalaradio.

Такое решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).

Украинцы смогут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР- теста на COVID-19, который был сделан в аккредитованных лабораториях не более чем за 48 часов. Эти же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. 

2 июня Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

Читайте также: Сезон отпусков. Каким будет отдых в период карантина? 10 инсайдов о путевках в Турцию, Египет и Грецию

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
туризм черногория коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 