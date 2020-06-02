Первая в Европе. В Черногории официально подтвердили конец эпидемии коронавируса

Флаг Черногории (фото - скриншот)

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что власти Черногории еще в конце мая заявили, что страна стала первой в Европе, преодолевшей COVID-19, но официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых случаев не будет до 2 июня – через 28 дней после последнего выявления заболевшего.

Сообщается, что решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 000 населения.

В Черногории с населением примерно 600 000 жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, девять человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

На 6:00 утра 2 июня коронавирусную болезнь выявили у 6 362 300 человек, 377 155 из них умерли, 2 900 149 пациентов выздоровели.

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