Выборы в Польше. Монобольшинство ПиС и мандаты "друзьям" Путина

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По результатам обработки 42,22% протоколов, на парламентских выборах в Польше победу одерживает правящая партия Право и Справедливость (ПиС). Об этом сообщает TVN24.

ПиС набрали 49,3% голосов, улучшив результат 2015 года (тогда за них проголосовали 37,6% избирателей). Вместе с депутатами, избранными по одномандатному округу, ПиС может набрать больше 231 мандата, что позволит ей единолично создать коалицию.

На втором месте расположилась оппозиционная Гражданская платформа. У нее – 22,27%.

На третьем месте блок левоцентристских партий – 10,88%.

Четвертое место Польская коалиция. Это объединение Польской крестьянской партии и правой партии Кукиз 15, возглавляемой панк-рок музыкантом. У них 9,75%.

На последнем месте с 6,62% расположилась праворадикальная пророссийская партия Конфедерация.

Явка составила более 60%.

В преддверии выборов Польша получила безвизовый режим с США.

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