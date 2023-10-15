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Выборы в Польше: по данным экзитполов, PiS впереди с результатом 36,8% и отрывом в 5%

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 22:09
Выборы в Польше: по данным экзитполов, PiS впереди с результатом 36,8% и отрывом в 5% - Фото
Выборы в Польше (Фото - EPA)

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Польше лидирует коалиция правящей партия PiS с результатом 36,8% и отрывом в 5% от ближайших конкурентов. Об этот сообщает PAP.

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Первые экзитполы, опубликованные сразу после закрытия избирательных участков вв 21:00 (22:00 по Киеву), показали относительную победу правящей коалиции.

Коалиция консерваторов Объединенная правица во главе с партией Право и справедливость (PiS) Ярослава Качиньского, которая находится у власти с 2015 года, согласно экзитполам, получает около 36,8% голосов (такой результат может дать коалиции 200 депутатских мест).

Их главный соперник, центристская Гражданская коалиция, созданная вокруг партии Гражданская платформа Дональда Туска, получает по экзитполам около 31,6% голосов (163 депутатских места). 

Либерально-консервативная коалиция Третий путь (движение Польша 2050 Шимона Головни и Польская крестьянская партия Владислава Косиняка-Камиша) – ориентировочно 12% голосов (55 депутатских мест).

Левая коалиция Левица (партии Новые левые и Левые вместе) - 8,6% голосов (30 депутатских мест).

Ультраправая коалиция Конфедерация (Новая надежда, Национальное движение, Конфедерация польской короны) - 6,2% голосов (12 депутатских мест).

Данные экзитполов обычно могут на единицы процентов отличаться от официальных итогов выборов, которые будут объявлены после подсчета избирательных бюллетеней.  

Первые результаты показывают, что в ближайшие годы Польшу может ждать нарастание противоречий между правящей, но электорально ослабевшей коалицией Качиньского и оппозиционной коалицией Туска, которая наращивает представительство в парламенте.   

Ранее сообщалось, что к 17 часам явка на выборах в среднем по стране составила  %57,54%, это существенно выше, чем было на предыдущих выборах 2019 года (45,94%) и говорит о высоком интересе избирателей.  

В ходе парламентских выборов 15 октября в Польше должны быть избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата). 

Согласно опросам перед выборами, хорошие шансы преодолеть проходной барьер (5% для партий и 8% для блоков) и попасть в парламент имели пять политических сил. 

Одновременно с парламентскими выборами в Польше состоится референдум по четырем вопросам: продаже государственного имущества иностранцам, повышению пенсионного возраста, польско-беларуской стены и допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

  • На предыдущих выборах Объединенная правица набрала 43,6% голосов, Гражданская коалиция – только 27,4%.

Читайте также: Как повлияют на Украину выборы в Польше: три сценария 

Сергей Бережной
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