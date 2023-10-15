Вибори в Польщі: за даними екзитполів, PiS попереду з результатом 36,8%% та відривом у 5%

За даними екзитполів, на парламентських виборах у Польщі лідирує коаліція правлячої партії PiS з результатом 36,8% і відривом у 5% від найближчих конкурентів. Про це повідомляє PAP.

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Перші екзитполи, опубліковані одразу після закриття виборчих дільниць о 21:00 (22:00 за Києвом), показали відносну перемогу правлячої коаліції.

Коаліція консерваторів Об'єднана правиця на чолі з партією Право і справедливість (PiS) Ярослава Качиньського, яка перебуває при владі з 2015 року, згідно з екзитполами отримує близько 36,8% голосів (такий результат може дати коаліції 200 депутатських місць).

Їхній головний суперник, центристська Громадянська коаліція, створена навколо партії Громадянська платформа Дональда Туска, отримує за екзитполами близько 31,6% голосів (163 депутатські місця).

Ліберально-консервативна коаліція Третій шлях (рух Польща 2050 року Шимона Головні та Польська селянська партія Владислава Косиняка-Каміша) – орієнтовно 12% голосів (55 депутатських місць).

Ліва коаліція Левиця (партії Нові ліві та Ліві разом) – 8,6% голосів (30 депутатських місць).

Ультраправа коаліція Конфедерація (Нова надія, Національний рух, Конфедерація польської корони) – 6,2% голосів (12 депутатських місць).

Дані екзитполів зазвичай можуть на одиниці відсотків відрізнятись від офіційних підсумків виборів, які будуть оголошені після підрахунку виборчих бюлетенів.

Перші результати показують, що найближчими роками на Польщу може чекати наростання протиріч між правлячою, але електорально ослабленою коаліцією Качинського та опозиційною коаліцією Туска, яка нарощує представництво в парламенті.

Раніше повідомлялося, що до 17-ї години явка на виборах у середньому по країні склала %57,54%, це суттєво вище, ніж було на попередніх виборах 2019 року (45,94%) і говорить про високий інтерес виборців.

У ході парламентських виборів 15 жовтня у Польщі мають бути обрані 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Згідно з опитуваннями перед виборами, добрі шанси подолати прохідний бар'єр (5% для партій та 8% для блоків) та потрапити до парламенту мали п'ять політичних сил.

Одночасно з парламентськими виборами у Польщі відбудеться референдум з чотирьох питань: продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, польсько-білоруської стіни та допуску нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.

На попередніх виборах Об'єднана правиця набрала 43,6% голосів, Громадянська коаліція – лише 27,4%.

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