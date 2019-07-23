Выборы в США. Среди демократов лидирует Байден – опрос

Джо Байден (фото - EPA)

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует среди кандидатов от Демократической партии, опережая соперников на 15 очков. Об этом свидетельствует последний еженедельный опрос Morning Consult, пишет издание The Hill.

Следом за Байденом идут сенаторы Берни Сандерс и Элизабер Уоррен.

Опрос проводился с 15 по 21 июля. У Байдена 33% поддержки среди первичных избирателей-демократов по всей стране. У Сандерса – 18%, у Уоррен – 14%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

12 июля Байден заявил, что действия американского президента Дональда Трампа на мировой арене непредсказуемы, экстремальны и угрожают интересам США и демократии во всем мире