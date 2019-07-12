Байден: Действия Трампа угрожают демократии во всем мире

Джо Байден (фото - LIGA.net)

Действия американского президента Дональда Трампа на мировой арене непредсказуемы, экстремальны и угрожают интересам США и демократии во всем мире, заявил бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед студентами в Нью-Йорке, передает Радио Свобода.

Как кандидат на пост президента, он пообещал бороться с авторитаризмом и глобальной нестабильностью.

Байден обвинил Трампа в отказе подписывать Парижское климатическое соглашение, денонсации ядерного соглашения с Ираном, выходе из транстихоокеанского торгового соглашения, а также раскритиковал заявления президента о возможном выходе США из НАТО.

Кроме того, Байден заявил, что из-за Трампа Соединенные Штаты отказались от руководящей роли в мире.

6 июня Байден назвал нынешнего главу Белого дома клоуном. Трамп позже заявил, что бывший вице-президент "дурачок" и "неудачник".