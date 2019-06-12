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12.06.2019, 12:57

Трамп назвал Байдена "дурачком" и "неудачником"

Трамп назвал Байдена "дурачком" и "неудачником" - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Американский президент снова обозвал своего соперника в избирательной гонке

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент и кандидат в главы США Джо Байден  – "дурачок" и "неудачник" со слабой психикой. Об этом он сказал журналистам на лужайке у Белого дома перед поездкой в штат Айова, куда в это же время поехал и Байден, передает NBC News

Трамп также заявил, что сейчас бывший вице-президент "другой" и действует иначе, "он даже медленнее, чем был раньше".

Байден во время визита в Айову сказал, обращаясь к толпе сторонников: "Он (Трамп – ред.) действительно очарован мной".

Поездка политика в штат продлится два дня. Во время обращения к избирателям он раскритиковал политику Трампа, в частности, попытки отменить закон о доступной медицинской помощи, по климатическому соглашению, торговую политику и тарифы.

8 мая сообщалось, что, по данным опроса избирателей-демократов, которое провело издание The Hill, Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии США на выборах президента 2020 года.

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Теги: выборы в США, дональд трамп, джо байден
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