Байден обозвал Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден, который несколько месяцев конкурировал с Дональдом Трампом в соцопросах, прежде чем объявить об участии в выборах от демократов, назвал нынешнего главу Белого дома клоуном. Об этом сообщает Bloomberg.

"Есть так много прозвищ, которые я мог бы дать этому парню. Начнем просто с клоуна", - заявил Байден.

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Так он ответил на просьбу придумать прозвище Трампу. Ранее он назвал Байдена "сонным Джо".

Выборы следующего президента США состоятся в 2020 году.

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