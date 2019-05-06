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06.05.2019, 06:37

Байден обозвал Трампа

Байден обозвал Трампа - Фото
Джо Байден (фото - EPA) Фото: EPA

Джо Байден назвал Дональда Трампа клоуном

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Бывший вице-президент США Джо Байден, который несколько месяцев конкурировал с Дональдом Трампом в соцопросах, прежде чем объявить об участии в выборах от демократов, назвал нынешнего главу Белого дома клоуном. Об этом сообщает Bloomberg.

"Есть так много прозвищ, которые я мог бы дать этому парню. Начнем просто с клоуна", - заявил Байден.

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Так он ответил на просьбу придумать прозвище Трампу. Ранее он назвал Байдена "сонным Джо".

Выборы следующего президента США состоятся в 2020 году. 

Читайте также: Байден опережает Трампа в рейтинге кандидатов в президенты США

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Теги: выборы в США, дональд трамп, джо байден, клоун
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