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08.04.2019, 12:25

Выборы в Турции. Эрдоган недоволен и хочет пересчета голосов

Выборы в Турции. Эрдоган недоволен и хочет пересчета голосов - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Президент Турции не признает победу оппозиции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что разница в количестве голосов, набранных на местных выборах в Стамбуле оппозиционной силой и представителями правящей партии слишком мала для победы первых, поэтому голоса необходимо пересчитать. Об этом сообщает Reuters.

Президент Турции назвал то, что происходит сейчас – "организованной преступностью", отказываясь признавать победу оппозиции.

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Муниципальные выборы проходят в Турции раз в пять лет одновременно по всей стране - в 81 муниципалитете, включая столицу страны Анкару и все крупнейшие города.

Как отмечает Би-би-си, с политической точки зрения они важны, так как это - первое массовое волеизъявление граждан после досрочных президентских выборов в июне 2018 года.

Тогда Эрдоган не только победил, набрав 52,59% голосов, но и обнулил предыдущие сроки и получил расширенные полномочия.

Эрдоган называл голосование 31 марта "решающим для страны" и его Партии справедливости и развития. Кроме того, он заявил, что это голосование будет своего рода референдумом о доверии к нему.

1 апреля стало известно, что правящая партия после выборов потеряла контроль над Анкарой.

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Теги: выборы, Турция, реджеп эрдоган
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