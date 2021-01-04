Выдает результат всего за десять секунд. В Турции разработали экспресс-тест на COVID-19

Турецкие ученые разработали оборудование, позволяющее в режиме экспресс-теста выявить наличие коронавируса в организме человека. Для теста берутся образцы слюны, а его результаты становятся известны уже через десять секунд, сообщается на сайте местного университета Билкент.

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Образец слюны пациента смешивается со специальным раствором и помещается на чип. Дальше патоген определяют в течение 10 секунд "путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему выявления возбудителей". Если в слюне пациента присутствуют следы вируса SARS-CoV-2, то прибор показывает это, начиная светиться.

По словам ученых, в отличие от используемых ПЦР-тестов их система позволяет "распознать" вирус при помощи передовых оптических технологий, поэтому ее эффективность составляет около 99%.

В массовое производство турецкие экспресс-тесты должны поступить в течение ближайших двух месяцев, говорится в сообщении.

18 октября 2020 года главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал, что в экспресс-тесты на COVID-19 появятся в стране через неделю – при помощи них можно определить наличие вируса за 30 минут.

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Дарья Мостовая

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