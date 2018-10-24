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24.10.2018, 14:25

Выход США из ядерного договора: эксперт рассказал худший сценарий

Выход США из ядерного договора: эксперт рассказал худший сценарий - Фото
Белый дом (фото - Getty Images)

Может привести ко "второму Карибскому кризису", считает замдиректора Института мировой политики

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В том случае, если США выберут вариант симметричного ответа на действия России, которая, как считает Вашингтон, нарушает договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) – это может иметь крайне негативные последствия. Например, размещение ракетных систем в Польше может привести ко "второму Карибскому кризису". Такое мнение высказал заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков во время пресс-конференции.

Эксперт отметил, что Польша уже раскритиковала решение Вашингтона, как и другие страны Западной Европы. "А если США попробуют размещать свои системы в рамках НАТО, то это может разрушить НАТО", - считает он.

Белесков также сообщил, что, даже несмотря на пока еще действующий договор РСМД, у США есть потенциал для такого симметричного ответа.

Он напомнил, что договор, подписанный 31 год назад, был результатом так называемого кризиса "евроракет", когда СССР начал массовое производство ракет средней дальности. В НАТО тогда решили, что нарушен баланс сил и предприняли симметричный ответ - разместили американские ракетные системы, в том числе, Томагавк. В результате подписания договора и СССР, и США списали ракеты. "Выиграли от этого договора все", - констатировал Белесков. Он напомнил, что позже были подписаны и другие договора по сокращению вооружения, последний – в 2010 году.

Но в 2014-м экс-президент США Барак Обама заявил, что РФ нарушает договора РСМД.

Заявление Дональда Трампа о выходе из ядерного договора, отмечает Белесков, вызвало критику среди американских экспертов.

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Теги: ядерное оружие, рсмд, договор сша и рф
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