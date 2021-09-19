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Вырыли туннель из самой охраняемой тюрьмы. Израиль задержал всех террористов-беглецов

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 11:46
Вырыли туннель из самой охраняемой тюрьмы. Израиль задержал всех террористов-беглецов - Фото
Тюрьма Гильбоа (Фото: Atef Safadi/ЕРА)

Израиль задержал оставшихся двух из шести пожизненно заключенных террористов, которые около двух недель назад сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Об этом в Twitter сообщает ЦАХАЛ.

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"Оба террориста сдались после того, как были обнаружены нашими силами безопасности", – сообщают в Армии обороны Израиля.

Силовики зашли в город Дженин, где находились бежавшие террористы. Военные обстреляли здание, в котором те укрывались. Вместе с беглецами были задержаны их двое помощников. Когда военные покинули город, там разразились беспорядки. 

Всего в операции по поиску и задержанию, по данным израильской полиции, были задействованы "тысячи" правоохранителей и добровольцев.

По данным BBC, остальные четверо террористов были задержаны на прошлой неделе. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что операция по возвращению людей была "впечатляющей, сложной и быстрой", добавив, что "то, что пошло не так, можно исправить".

  • Шестеро пожизненно заключенных в ночь на 6 сентября сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Беглецы начали рыть подкоп в одной из туалетных кабинок, и им удалось использовать трубы канализации как готовый тоннель.
  • Тюрьма Гильбоа считается самой охраняемой в Израиле, круглосуточно за территорией ведется наблюдение через 72 камеры. В 2014 году здесь уже предпринималась попытка сбежать подобным образом. Однако тогда после обысков удалось предотвратить побег.
Владислав Сердюк
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Израиль террористы тюрьма гильбоа
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