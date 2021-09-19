Вырыли туннель из самой охраняемой тюрьмы. Израиль задержал всех террористов-беглецов

Израиль задержал оставшихся двух из шести пожизненно заключенных террористов, которые около двух недель назад сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Об этом в Twitter сообщает ЦАХАЛ.

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"Оба террориста сдались после того, как были обнаружены нашими силами безопасности", – сообщают в Армии обороны Израиля.

Силовики зашли в город Дженин, где находились бежавшие террористы. Военные обстреляли здание, в котором те укрывались. Вместе с беглецами были задержаны их двое помощников. Когда военные покинули город, там разразились беспорядки.

במבצע לילי: נתפסו שני המחבלים האחרונים שנמלטו מכלא גלבוע



בהמשך להודעה הראשונית על המבצע המשותף של צה"ל עם השב"כ והימ"מ ניתן כעת לחשוף כי בתום פעילות מודיעינית ומבצעית מאומצת, נעצרו שני המחבלים האחרונים מתוך השישה שנמלטו מכלא גלבוע בערב ראש השנה התשפ"ב, יום שני, 6 בספטמבר 2021 pic.twitter.com/5HS1UVAPzU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 19, 2021

Всего в операции по поиску и задержанию, по данным израильской полиции, были задействованы "тысячи" правоохранителей и добровольцев.

По данным BBC, остальные четверо террористов были задержаны на прошлой неделе. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что операция по возвращению людей была "впечатляющей, сложной и быстрой", добавив, что "то, что пошло не так, можно исправить".

Шестеро пожизненно заключенных в ночь на 6 сентября сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Беглецы начали рыть подкоп в одной из туалетных кабинок, и им удалось использовать трубы канализации как готовый тоннель.

Тюрьма Гильбоа считается самой охраняемой в Израиле, круглосуточно за территорией ведется наблюдение через 72 камеры. В 2014 году здесь уже предпринималась попытка сбежать подобным образом. Однако тогда после обысков удалось предотвратить побег.

Владислав Сердюк

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