Выступление Помпео в Бангкоке: в городе прогремели взрывы

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Утром 2 августа в Бангкоке прогремела серия взрывов: инциденты случились незадолго до выступления госсекретаря США Майкла Помпео, на котором он приветствовал развитие демократии в Таиланде. Об этом сообщает The Guardian.

Было взорвано шесть бомб в трех общественных местах: среди них оживленная станция пригородных поездов под названием BTS Chong Nonsi, правительственный комплекс на северной окраине города и одна из главных трасс города - Рама 9.

Четыре человека, включая двух дворников, получили легкие ранения, один из них госпитализирован.

Пока неизвестно, были ли происшествия террористическим актом. Полиция выясняет детали происшсествия.

В эти дни в столице Таиланда проходит встреча глав МИД стран АСЕАН с их коллегами из Великобритании, США и Китая. В городе, в частности, пребывают новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, госсекретарь США и глава дипломатической службы Китая Ван Йи.

Вчера вечером был эвакуирован штаб Королевской полиции Таиланда, где неизвестный оставил подозрительный пакет. На место был вызван отряд саперов, подозреваемого задержали.

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