Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выступление Помпео в Бангкоке: в городе прогремели взрывы

Выступление Помпео в Бангкоке: в городе прогремели взрывы - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
02.08.2019, 11:05

В столице Таиланда, где проходят массовые протестные акции, присутствуют министры иностранных дел США, Великобритании и Китая

Утром 2 августа в Бангкоке прогремела серия взрывов: инциденты случились незадолго до выступления госсекретаря США Майкла Помпео, на котором он приветствовал развитие демократии в Таиланде. Об этом сообщает The Guardian.

Было взорвано шесть бомб в трех общественных местах: среди них оживленная станция пригородных поездов под названием BTS Chong Nonsi, правительственный комплекс на северной окраине города и одна из главных трасс города - Рама 9.

Четыре человека, включая двух дворников, получили легкие ранения, один из них госпитализирован.

Пока неизвестно, были ли происшествия террористическим актом. Полиция выясняет детали происшсествия.

В эти дни в столице Таиланда проходит встреча глав МИД стран АСЕАН с их коллегами из Великобритании, США и Китая. В городе, в частности, пребывают новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, госсекретарь США и глава дипломатической службы Китая Ван Йи.

Вчера вечером был эвакуирован штаб Королевской полиции Таиланда, где неизвестный оставил подозрительный пакет. На место был вызван отряд саперов, подозреваемого задержали.

Читайте также: Шри-Ланка, террор: после взрывов в церквях и отелях - фото (18+)

Напишите нам
Майкл Помпео теракт бангкок
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 