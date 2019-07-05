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05.07.2019, 16:55

Взрыв авто в Турции: три человека погибли

Взрыв авто в Турции: три человека погибли - Фото
Фото: EPA

В турецкой провинции Хатай взорвался автомобиль, правоохранители не исключают теракта

В результате взрыва автомобиля в районе Рейханли турецкой провинции Хатай погибли три человека. Об этом сообщает Анадолу.

Взрыв произошел возле здания районной администрации. По предварительным данным, погибли три сирийца.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя произошедшее, отметил, что причиной взрыва на границе с Сирией стало взрывное устройство.

Правоохранители не исключают версии теракта.

"Следствие склоняется к версии теракта. В ближайшие несколько часов будут прояснены все детали того, что произошло и МВД сделает заявление", - сказал Эрдоган.

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Теги: взрыв, реджеп эрдоган
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