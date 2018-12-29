Взрыв автобуса с туристами в Египте: уничтожены 40 террористов

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Египетская полиция в ходе операций в Гизе и на севере Синайского полуострова уничтожила 40 террористов. Об этом МВД Египта сообщило в субботу, 29 декабря, передает Deutsche Welle.

По данным ведомства, они планировали атаки на популярные среди туристов места, христианские молельные дома, а также на силы безопасности Египта.

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Представитель египетского МИДа расценил происшествие как "трусливый террористический акт".

Автобус с туристами был подорван вечером 28 декабря неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира. Причиной взрыва стала детонация установленного на обочине самодельного взрывного устройства. В результате погибли трое вьетнамских туристов и гид-египтянин, еще 12 человек получили ранения.