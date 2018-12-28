Взрыв на электростанции окрасил Нью-Йорк в голубой цвет: фото

Скрин из видео

Из-за взрыва на электространции, небо ночного Нью-Йорка окрасилось в голубой цвет. Об этом сообщает NYT.

Жители города сразу начали шутить в соцсетях.

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"Кто-нибудь, вызовите охотников за привидениями":

"Это пришельцы атакуют Empire State Building или на электростанции в Куинс (район Нью-Йорка - ред.) горит трансформер?"