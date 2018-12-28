Взрыв на электростанции окрасил Нью-Йорк в голубой цвет: фото

Из-за взрыва на электространции, небо ночного Нью-Йорка окрасилось в голубой цвет. Об этом сообщает NYT.
Жители города сразу начали шутить в соцсетях.
"Кто-нибудь, вызовите охотников за привидениями":
"Это пришельцы атакуют Empire State Building или на электростанции в Куинс (район Нью-Йорка - ред.) горит трансформер?"
В полиции Нью-Йорка заявили, что "никаких признаков внеземной активности" в городе пока не наблюдается.
Позже появилось видео самого взрыва:
Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5— Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) 28 декабря 2018 г.
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