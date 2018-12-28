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28.12.2018, 11:50

Взрыв на электростанции окрасил Нью-Йорк в голубой цвет: фото

Взрыв на электростанции окрасил Нью-Йорк в голубой цвет: фото - Фото
Скрин из видео

Жители города думали, в Нью-Йорк прилетели пришельцы, но оказалось, в одном из районов просто взорвался трансформатор

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Из-за взрыва на электространции, небо ночного Нью-Йорка окрасилось в голубой цвет. Об этом сообщает NYT.

Жители города сразу начали шутить в соцсетях.

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"Кто-нибудь, вызовите охотников за привидениями":

"Это пришельцы атакуют Empire State Building или на электростанции в Куинс (район Нью-Йорка - ред.) горит трансформер?"

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Теги: происшествие, нью-йорк
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