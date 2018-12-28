В воинской части произошел взрыв котла: тяжело травмирован солдат

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В одной из воинских частей оперативного командования Юг в котельной произошел разрыв котла, пострадал военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба ОК Юг.

"В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.

Реклама

О данном инциденте командование части проинформировала родителей срочника.

"Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое", - уточнили в пресс-службе.

Пострадавший получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.