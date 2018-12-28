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28.12.2018, 06:17

В воинской части произошел взрыв котла: тяжело травмирован солдат

В воинской части произошел взрыв котла: тяжело травмирован солдат - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате взрыва котла в котельной ожоги и травмы получил 20-летний срочник

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В одной из воинских частей оперативного командования Юг в котельной произошел разрыв котла, пострадал военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба ОК Юг.

"В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.

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О данном инциденте командование части проинформировала родителей срочника.

"Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое", - уточнили в пресс-службе.

Пострадавший получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

6 июня 2018 года на полигоне Вооруженных Сил Украины в Ровенской области во время учений разорвало миномет, из-за чего погибли трое военнослужащих, а девять их сослуживцев получили ранения. 

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Теги: взрыв котла, солдат срочной службы
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