Взрывы и хаос: в Афганистане проходят парламентские выборы

Фото: ToloNews

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Первые за восемь лет парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне взрывов, убийств и хаоса

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Сегодня в Афганистане проходят парламентские выборы, возле ряда участков произошли взрывы. Об этом сообщает AP.

В результате атак на севере страны пострадали две женщины. Еще двое полицейских получили ранения во время того, как пытались обезвредить взрывное устройство около одного из избирательных участков в Кабуле.

Выборы в провинции Кандагар и Газни перенесли на неделю из-за того, что накануне в Кандагаре был убит глава местной полиции.

Власти сообщают, что на многих участках возник хаос, для охраны привлекли на 20 тысяч больше правоохранителей, чем планировалось. Из соображений безопасности не открылись около двух тысяч участков.

Это первые парламентские выборы в стране с 2010 года. Избирают 250 членов нижней палаты парламента, на них претендуют 2450 кандидатов.

В результате разного рода нападений за последние два месяца погибли десять кандидатов в парламент.