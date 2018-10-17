Бомба под креслом: в Афганистане убит кандидат на выборах

Сегодня в Афганистане погиб кандидат на предстоящих парламентских выборах Абдул Джабар Кахраман. Об этом сообщает Reuters.
Взрыв произошел в офисе политика, когда он встречался там со своими сторонниками. Бомбу заложили под кресло. Пострадали еще семеро человек.
Ответственность за нападения взяли на себя боевики Талибана, заявив, что Кахраман "восстановленный коммунист".
В результате разного рода нападений в Афганистане за последние два месяца погибли уже десять кандидатов. Парламентские выборы запланированы на 20 октября.
10 сентября на севере Афганистана боевики исламистского движения Талибан с боями захватили один из районов в провинции Джаузджан, погибли десятки силовиков.