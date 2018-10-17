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17.10.2018, 11:50

Бомба под креслом: в Афганистане убит кандидат на выборах

Бомба под креслом: в Афганистане убит кандидат на выборах - Фото
Абдул Джабар Кахраман (фото - Радио Свобода)

Очередной кандидат погиб за три дня до дня выборов - в результате нападений в Афганистане уже погибли по меньшей мере 10 кандидатов

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Сегодня в Афганистане погиб кандидат на предстоящих парламентских выборах Абдул Джабар Кахраман. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел в офисе политика, когда он встречался там со своими сторонниками. Бомбу заложили под кресло. Пострадали еще семеро человек.

Ответственность за нападения взяли на себя боевики Талибана, заявив, что Кахраман "восстановленный коммунист". 

В результате разного рода нападений в Афганистане за последние два месяца погибли уже десять кандидатов. Парламентские выборы запланированы на 20 октября. 

10 сентября на севере Афганистана боевики исламистского движения Талибан с боями захватили один из районов в провинции Джаузджан, погибли десятки силовиков. 

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Теги: взрыв, афганистан, кандидат, бомба
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