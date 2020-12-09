"Я гей и это не препятствие для должности". Министр Франции поддержал ЛГБТ-сообщество

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон признался в своей нетрадиционной ориентации и заявил, что это никоим образом не мешает ему занимать свой пост. Также он заявил, что намерен бороться с гомофобными настроениями в Польше и Венгрии, сообщает местное издание Tetu.

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"Избиения, насилие, неприятие – все это существует в 2020 году. И моя ориентация – это не инсценировка и не неприятие близости", – подчеркнул Бон.

Он заявил, что у него, как у министра, есть дополнительная ответственность и что он должен бороться за распространение толерантности в Европе. "Однако я бы не хотел, чтобы мне говорили, что я борюсь против зон "без ЛГБТ", потому что я сам гей", – добавил Бон.

В ноябре 2020 года впервые в Украине ЛГБТ-пара подписала партнерский договор.

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Дарья Мостовая

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