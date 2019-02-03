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03.02.2019, 19:07

"Я старый, а не глупый": в Испании требовали повышения пенсий

"Я старый, а не глупый": в Испании требовали повышения пенсий - Фото
Фото: EPA

Акции протеста прошли в Мадриде

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В Испании тысячи пенсионеров провели акцию с требованиями увеличить пенсии в соответствии с ростом инфляции. Об этом сообщает Associated Press.

"Тысячи испанских пенсионеров устроили шествие по центру Мадрида, требуя повышения пенсий", - говорится в сообщении.

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Многие протестующие держали в руках плакаты с надписями: "Мы все - пенсионеры", "Я старый, а не глупый".

Фото: EPA

Они требуют от правительства, чтобы пенсионные выплаты увеличивались согласно росту инфляции.

По их словам, повышение пенсии на 0,25% в 2017 году было недостаточной компенсацией.

"Это борьба, которую мы должны продолжать, потому что наши требования не были выполнены", - отметила 67-летняя Изабель Перес.

К акции присоединились и водители такси, которые уже протестуют в течение 13 дней в испанской столице, требуя более жестких правил для тех, кто использует приложения, такие как Uber и Cabify.

20 ноября сообщалось, что Испания будет блокировать подписание Brexit до тех пор, пока в тексте соглашения не будет прописан статус Гибралтара.

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Теги: акции, мадрид, пенсионеры
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